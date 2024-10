Irlandia: W parlamencie zasiada rosyjski agent wpływu. Władze o tym wiedzą

Rosyjski wywiad pozyskał do współpracy irlandzkiego parlamentarzystę, który ma pełnić rolę osoby propagującej linię Kremla - wynika z informacji przekazanych przez „Sunday Times”. Premier Irlandii, Simon Harris mówi, że w ogóle go to nie zaskakuje.