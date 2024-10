Sondaż „Rzeczpospolitej”: Większość chce, żeby Zbigniew Ziobro stanął przed komisją

Czytaj więcej Polityka Bosak: Tusk i Bodnar działają dużo brutalniej niż Morawiecki i Ziobro Moim zdaniem premier Donald Tusk i minister Adam Bodnar działają dużo bardziej brutalnie niż działał premier Mateusz Morawiecki i minister Zbigniew Ziobro. Tamci tylko naginali prawo, a ci wprost je łamią - ocenił.

- Jeżeli Zbigniew Ziobro nie stawi się na dwóch terminach przesłuchań przed komisją śledczą, to osobiście będę wnioskował o jego tymczasowe aresztowanie i doprowadzenie. Każdy jest równy wobec prawa - powiedział w Polsat News Tomasz Trela, członek komisji ds. Pegasusa. Poseł PiS, który nie bierze aktywnego udziału w pracach parlamentu, jest aktywny medialnie. Udziela wywiadów oraz komentuje bieżące wydarzenia w serwisie X. Odniósł się również do danych na temat swojego stanu zdrowia, które były również ujawniane przez jego kolegów z Suwerennej Polski: „Ujawnienie w mediach medycznej opinii biegłego jest przestępstwem. Pominięcie w niej informacji o mojej bardzo skomplikowanej operacji i powikłaniach, które były jej skutkiem, to ewidentna dezinformacja, świadomie wykorzystywana do zmanipulowania opinii publicznej. Musimy walczyć o cywilizowaną Polskę, w której opinie medyczne są wiarygodne, a łamanie tajemnicy lekarskiej jest przestępstwem. W związku z tym wniosę do prokuratury o zabezpieczenie billingów Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, a także posłów – członków zdelegalizowanej wyrokiem TK komisji ds. Pegasusa. Złożę również wniosek o przesłuchanie tych osób”.

Ziobro nie powiedział, czy przed komisją się stawi. Napisał jedynie w X: „Składam zawiadomienie o przestępstwie ujawnienia tajemnicy lekarskiej, a także przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa podległych Donalda Tuska, motywowanego korzyściami osobistymi i politycznymi. Grozi za to 10 lat! Ujawnienie opinii biegłego w tym pominięcie w niej istotnych badań i informacji o przebytej bardzo ciężkiej operacji, to poza kryminalnym przestępstwem, również celowa manipulacja opinią publiczną, na temat stanu mojego zdrowia i przebiegu leczenia złośliwego nowotworu. Tusk próbuje przykryć prawdziwe rozmiary tragicznej powodzi i śmierć wielu osób, za co ponosi odpowiedzialność”.

Ziobro wezwany przez komisję. Czego możemy się spodziewać 14 października?

Trela powiedział PAP, że Ziobro będzie wyzwany wielokrotnie przed oblicze komisji. Partyjny kolega Ziobry Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski powiedział w RMF24, że to „polowanie, które ma odwrócić uwagę od problemów Tuska”, m.in. powodzi. – Komisja powinna dokończyć swoją pracę, a Zbigniew Ziobro jest tutaj z oczywistych względów jednym z najważniejszych świadków – mówi prof. Dudek. Politolog zaznaczył, że były minister zmaga się z bardzo ciężką chorobą, w której cieniu „będzie żył do końca życia”. – To nie zmienia natomiast faktu, że z uwagi na to, iz jego stan właśnie może się pogorszyć w przyszłości, tym bardziej, dopóki jest w stanie zeznawać, powinien to zrobić – konkluduje ekspert.

Z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że prawdopodobnie Ziobro na komisji się nie stawi.