Anna Maria Potocka odwołana ze stanowiska dyrektorki MOCAK-u

Kosiniak-Kamysz: Ukraina nie wejdzie do UE, jeżeli nie rozwiąże sprawy Wołynia

Blokowanie Ukrainie wejścia do UE, ponieważ Ukraina blokuje ekshumacje Polaków pomordowanych przez Ukraińców w czasie rzezi wołyńskiej, to wpisywanie się w politykę Putina - uważa prezydent Andrzej Duda. Nie zgadza się z nim wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. - Kiedy my mamy postawić te warunki? - pyta i ocenia, że Ukraina zapomniała już o pomocy przekazanej jej przez Polskę od 2022 r.