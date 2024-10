Najnowszy ranking zaufania IBRiS, pierwszy po powodzi. Nagle wystrzelił wynik Donalda Tuska

Premierowi ufa obecnie 45,6 proc. badanych, co jest wynikiem lepszym o 3,6 pkt proc. niż miesiąc wcześniej. To jego najlepszy wynik od listopada 2018 r., kiedy zaufanie do Donalda Tuska deklarowało 47,7 proc. badanych. O 7,5 punktu procentowego zmalał też w porównaniu do poprzedniego miesiąca odsetek tych, którzy mają negatywne zdanie o szefie rządu. Obecnie o premierze negatywne zdanie ma 44,3 proc. badanych. Neutralnie wypowiada się o nim 10,1 proc. (o 3,9 punktu proc. więcej) uczestników sondażu.

Pierwsza trójka rankingu zaufania: Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, Andrzej Duda

Dotychczasowy lider rankingu zaufania, Rafał Trzaskowski, spadł na drugie miejsce, choć zaufanie do niego deklaruje o punkt procentowy więcej ankietowanych niż w poprzednim badaniu. Trzaskowski cieszy się zaufaniem 45,3 proc. respondentów. O braku zaufania do prezydenta Warszawy mówi 37,2 proc. badanych, czyli o 6,6 punktu mniej, niż poprzednio.

Trzeci w tym zestawieniu znalazł się prezydent Andrzej Duda. Ufa mu obecnie 44,1 proc. (o 3,1 pkt proc. więcej) uczestników sondażu. Prezydentowi nie ufa 39,3 proc. (o 9,3 pkt proc. mniej niż poprzednio), a neutralne podejście deklaruje 16,6 proc. (o 6,2 pkt proc. więcej) ankietowanych.