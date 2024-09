Rosjanki muszą rodzić. Zakaz propagandy bezdzietności

Czytaj więcej Polityka Nowy dekret Władimira Putina. Szybsze zezwolenia na pobyt „ze względów politycznych” Cudzoziemcy, którzy chcą przeprowadzić się do Rosji z krajów, których „polityka jest sprzeczna z tradycyjnymi rosyjskimi wartościami duchowymi i moralnymi”, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy bez dowodu znajomości języka rosyjskiego, historii i ustawodawstwa.

W listopadzie 2022 r. zakazano propagandy „nietradycyjnej orientacji seksualnej i zmiany płci”. Jedną z najbardziej znanych ofiar tej ustawy jest znana rosyjska blogerka i prezenterka telewizyjna Nastia Iwlejewa, która w grudniu ubiegłego roku w centrum Moskwy zorganizowała „nagą imprezę”. By uniknąć „konsekwencji”, musiała poprzeć Władimira Putina w marcowych wyborach prezydenckich i udała się na okupowane tereny Ukrainy (mimo że w lutym 2022 r. potępiała wojnę). Zrobiło tak wielu rosyjskich celebrytów, którzy uczestniczyli w tamtej imprezie.

Katastrofa demograficzna w Rosji

Władze rosyjskie walczą z katastrofą demograficzną, z którą kraj boryka się od wielu lat. Dane rosyjskiego urzędu statystycznego (Rosstat) nie są optymistyczne. W ubiegłym roku w Rosji urodziło się nieco ponad 1,2 mln dzieci. Dla porównania w 2014 r. – ponad 1,9 mln dzieci. Gorzej było tylko w latach 90., tuż po upadku Związku Radzieckiego.

Liczba ludności kraju (biorąc pod uwagę tysiące żołnierzy, którzy polegli na wojnie) drastycznie by się zmniejszyła, gdyby Kreml nie uwzględniał w statystykach milionów mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy, w tym również Krymu.

W Rosji coraz głośniej się mówi o ograniczeniu aborcji. Obecnie kobieta może to zrobić „na żądanie” do 12. tygodnia ciąży (wszystko w ramach ubezpieczenia zdrowotnego). W 2022 r. w Rosji wykonano około 500 tys. aborcji. W grudniu w Dumie pojawiła się ustawa (nie została przegłosowana) dotycząca zakazu przerywania ciąży w prywatnych placówkach medycznych. Władze kilku rosyjskich regionów zrobiły to na własną rękę. W kilkunastu regionach wprowadzono wysokie kary pieniężne za „namawianie do aborcji”. Sięgają nawet 200 tys. rubli (równowartość ponad 9 tys. zł).