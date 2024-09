Potężną władzę nad wszystkim dotyczącym energii klimatu i środowiska miał wiceprzewodniczący Frans Timmermans, stosunkowe duże wpływy miał również Valdis Dombrovskis odpowiedzialny za gospodarkę. Ale już nadzorująca rynek cyfrowy wiceprzewodnicząca Margrethe Vestager przegrywała potyczki z bardzo silnym komisarzem Thierry Bretonem. Teraz von der Leyen wskazała trzech wiceprzewodniczących z największych, poza jej ojczystymi Niemcami, państw UE: Francji, Hiszpanii i Włoch. Francuz Stephane Sejourne ma nadzorować strategię przemysłową, Hiszpanka Teresa Ribera transformację energetyczną i konkurencję, Włoch Rafaelle Fitto spójność i reformy. Dodatkowo Niemka wskazała Rumunkę Roxanę Minzatu jako odpowiedzialną za klaster „ludzi, umiejętności i gotowości”, a Finka Henna Virkkunen ma być odpowiedzialna za suwerenność technologiczną, obronność i demokrację.

Wiele z nazw tych klastrów brzmi bardzo pompatycznie, nie przytaczamy ich w całości – ta maniera von der Leyen widoczna była także w jej pierwszej kadencji na stanowisku przewodniczącej KE.

Skład Komisji Europejskiej. Obrona dla Litwy, rozszerzenie dla Słowenii

Z polskiego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na nową tekę komisarza ds. obrony i przestrzeni kosmicznej, czyli faktycznie przemysłu obronnego – to Litwin Andrius Kubilius. Jeśli do tego dołożyć fakt, że będzie go nadzorować wspomniana już wiceprzewodnicząca z Finlandii, a odpowiedzialna za polityką zagraniczną i bezpieczeństwa ma być Estonka Kaja Kallas, to widać, że państwa Europy Wschodniej i Północnej dostały wpływ na strategiczne dla nich obszary bezpieczeństwa i obrony. Kwestiami migracyjnymi z kolei ma zająć się Austriak Magnus Brenner – znacząca nominacja potwierdzająca przekonanie von der Leyen, że trzeba zaostrzyć politykę migracyjną. Rozszerzenie UE, w tym ważne negocjacje z Ukrainą, przypadną Słowence Marcie Kos, choć jej nominacja musi być jeszcze potwierdzona przez słoweński parlament.

Wbrew wcześniejszym przewidywaniom von der Leyen nie dała stanowisk wiceprzewodniczących dwóm najbardziej doświadczonym członkom swej ekipy – Marosowi Sefcovicowi i Valdisovi Dombrovskisovi. Ale dostali oni bardzo ważne teki: Słowak handel i bezpieczeństwo gospodarcze, a Łotysz sprawy gospodarcze i uproszczenie prawa.