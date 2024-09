– Typowo korupcyjny: coś w zamian. Ryszard Czarnecki powoływał się na wpływy w wielu instytucjach, znał wielu wpływowych ludzi lub wiedział, jak do nich dotrzeć, bo był znanym politykiem PiS, które wtedy rządziło –słyszymy od jednego ze źródeł, które zna kulisy tego śledztwa.

Zaszczytni doktorzy Collegium Humanum

Collegium Humanum to prywatna uczelnia, która należy do spółki Pawła Cz., o nazwie Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum z Warszawy, założona w 2011 r., o kapitale zakładowym zaledwie 5 tys. zł. Miliony zaczęła zarabiać po 2018 r. On sam jako jej rektor otaczał się znanymi i wpływowymi ludźmi (w tym ludźmi Kościoła), co miało mu gwarantować nie tylko rozpoznawalność na rynku, ale także bezkarność. Tytuł profesora honoris causa („doktor dla zaszczytu”) tej uczelni wręczono europosłowi Ryszardowi Czarneckiemu, który w 2021 r. ten sam tytuł odebrał z uczelni z Uzbekistanu i Armenii. To tytuł honorowy nadawany przez uczelnie dla osób szczególnie zasłużonych. „Otrzymałem doktorat h.c. University of World Economy and Dyplomacy w Taszkiencie (UZB). Relacje Polski i UE z Uzbekistanem oraz Azją Centralną są bardzo ważne” – napisał na Twitterze polityk w 2021 r. Za co został nagrodzony? Miał lobbować za utworzeniem w uzbeckim mieście Andiżan w 2021 r. filii Collegium Humanum (istnieje do dziś, choć uczelnia, w ramach restrukturyzacji zmieniła nazwę). Ryszard Czarnecki był także prezydentem konwentu tej uczelni.

Czy będzie wniosek o areszt dla Ryszarda Czarneckiego?

Od procesowej postawy Ryszarda Czarneckiego., który składał wczoraj wyjaśnienia w prokuraturze, zależy, czy wystąpi ona z wnioskiem o areszt. Kiedy zamykaliśmy to wydanie gazety, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

To kolejne kłopoty karne Ryszarda Czarneckiego Zamojska prokuratura w sierpniu postawiła mu zarzuty niekorzystnego rozporządzenia mieniem i wyłudzenia z PE ok. 203 tys. euro w latach 2009–2013 za tzw. kilometrówki. Czarnecki pobierał pieniądze za fikcyjne podróże z Polski do Brukseli. Jeździć miał, jak ujawniła „GW”, nawet traktorem i motorowerem.

Decyzją prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, Ryszard Czarnecki został zawieszony w prawach członka partii - poinformował rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek.