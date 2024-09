Szybki start Sławomira Mentzena: Szanse i ryzyka dla niego oraz całej Konfederacji

Inny dylemat ma PiS, który jeśli postawi na mało znanego kandydata, to musi mu dać czas na zbudowanie się w oczach opinii publicznej. Ale nasi rozmówcy z Konfederacji sugerują, że tym razem pomysł jest odwrotny. I że wnioski z 2023 roku – w którym Mentzen miał kłopoty jako lider formacji – zostały wyciągnięte. A długi start ma sprawić, że Mentzen jako lider całego projektu będzie nabierał sił, a niekorzystne dla niego tematy „przepalą się” dużo wcześniej, niż zacznie się realna kampania prezydencka, czyli wiosną przyszłego roku.



Perspektywa PiS: Kto sięgnie po głosy prawicy?

Dla PiS deklaracja, że to Mentzen jest kandydatem w wyborach prezydenckich ma swoje konsekwencje. Niektórzy nasi rozmówcy twierdzą, że Mentzen nie będzie w kampanii – gdy ta się już realnie zacznie – odbierał tyle głosów wyborców PiS, co potencjalnie Krzysztof Bosak. I jednocześnie, że Mentzen stanowi zagrożenie przede wszystkim dla bardziej liberalnych (w sensie gospodarczym) kandydatów po drugiej stronie.

Interesujące jest jednak spojrzenie na całość z perspektywy układu sił w samej Konfederacji. Jeśli zamysł Mentzena się powiedzie i osiągnie – inaczej niż jego partia w 2023 roku – mocny dwucyfrowy wynik, to ugruntuje swoją pozycję jako współlidera czy wręcz lidera całego środowiska na najbliższe lata. To zaś oznacza, że wraz z końcem kadencji Sejmu w 2027 roku mocno problematyczna stanie się wówczas sytuacja samego Bosaka, który przestanie wtedy być wicemarszałkiem Sejmu. O ile oczywiście na prawicy nie dojdzie wcześniej do przesilenia i całkowicie nowego rozdania, gdzie Bosak, Mentzen i być może obecni politycy Suwerennej Polski jak Patryk Jaki czy politycy PiS nie będą odgrywać w nowym układzie sił nowych ról. Przed tym jednak kampania prezydencka: sprawdzian, czy Mentzen i jego otoczenie wyciągnęli realne lekcje z 2023 roku.