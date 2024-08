- To jest ustalone, a reszta jest historią, nie można wymazać historii i nie ma takiej potrzeby - powiedział Paszynian. - Gdyby Armenia zażądała od Azerbejdżanu zmiany konstytucji, byłoby to równoznaczne z celowym doprowadzeniem sprawy do impasu-zauważył premier.

Czy konflikt o Górny Karabach jest bliski końca?

Dwa sąsiadujące narody stoczyły w ostatnich latach szereg konfliktów, zarówno o separatystyczny region Azerbejdżanu, Górski Karabach, jak i wewnątrz uznanych przez społeczność międzynarodową granic Armenii.

W następstwie wojny w 2022 r. do Armenii została wysłana misja monitorująca UE, a kraj naciskał na wycofanie rosyjskich strażników granicznych stacjonujących tam od upadku Związku Radzieckiego. Misji sprzeciwiał się Azerbejdżan.

We wrześniu ubiegłego roku Azerbejdżan rozpoczął ofensywę w celu odzyskania Górskiego Karabachu, który był kontrolowany przez ludność ormiańską od czasu wojny, która nastąpiła po rozpadzie ZSRR. Ponieważ rosyjscy żołnierze sił pokojowych stali z boku, praktycznie wszyscy mieszkańcy tego górskiego regionu, liczącego 100 000 osób, zostali zmuszeni do ucieczki do Armenii.