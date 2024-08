- Każdy w tej sprawie powinien mówić za siebie. Ja od mojego partnera koalicyjnego oczekuję, że wyjaśni tę decyzję, którą trudno wyjaśnić racjonalnie – dodał.



Inne stanowisko przedstawił Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska z PSL. - To techniczna decyzja, która wynikała z przepisów prawa. Co nie zmienia faktu, że gruntowne zmiany w wymiarze sprawiedliwości, związane m.in. z kwestią neosędziów są po prostu potrzebne. Ale dzisiaj, w systemie prawnym, nie ma takiej możliwości, ponieważ mamy prezydenta, który takie zmiany by zawetował - stwierdził.

Motyka zaznaczył, że "pan premier Tusk nie złamał prawa". - Funkcjonujemy w określonych realiach. Wszyscy zdają sobie sprawę w jakim systemie prawnym funkcjonujemy - dodał.

Poseł PiS: Może Tusk doszedł do wniosku, że dalej wojny z prezydentem prowadzić nie powinien

Natomiast poseł PiS, Zbigniew Kuźmiuk ocenił w rozmowie z TVN24, że "być może realia na tyle dosięgnęły Donalda Tuska", iż "doszedł do wniosku, że dalej wojny z prezydentem prowadzić nie powinien". Na pytanie o możliwy układ między prezydentem a premierem Kuźmiuk odparł, że "trudno mu powiedzieć co się za tym kryje".