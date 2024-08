Poseł PiS przyznaje: Zawiedliśmy i powinniśmy się zmienić

- Rzeczywiście, to jest jeden z tych obszarów, w których powinniśmy się otworzyć. Zresztą to też pokazały wybory w październiku ubiegłego roku, że my od strony wizerunkowej zawiedliśmy - oświadczył. - Widzieliśmy potem szereg badań, które wskazywały, że jeśli chodzi o program Prawa i Sprawiedliwości, to Polacy w znacznej większości - i to znacznie wykraczającej poza poparcie dla którejkolwiek partii czy któregokolwiek bloku na polskiej scenie politycznej - chcą realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości, ale nie chcieli Prawa i Sprawiedliwości. Co oznacza, że jako politycy tej formacji zawiedliśmy wizerunkowo i powinniśmy się zmienić - kontynuował.

Michał Moskal wyraził nadzieję, że omawiane przez niego wyniki badań były "w pewien sposób" efektem rządów PiS. - Czyli tego, że Polacy się znacząco wzbogacili przez ten czas, zmieniły się aspiracje i zmieniły się również aspiracje naszych wyborców i oczekiwania wobec nas jako polityków prawicy - dodał.

Poseł PiS: Dla członków PiS Jarosław Kaczyński będzie prezesem dożywotnio

Pytany o zmiany w PiS poseł powiedział, że "dość dynamicznie" w partii następuje zmiana pokoleniowa. - Dzisiaj bardzo wielu parlamentarzystów z pierwszej linii frontu walki politycznej to parlamentarzyści nowego pokolenia, często będący pierwszą lub drugą kadencję w Sejmie, wywodzący się z pokolenia dzisiejszych 30-40-latków. Stery bieżącego zarządzania partią przejmuje dzisiaj pokolenie 50-latków, czyli pokolenie stosunkowo młode w polskiej polityce - podkreślił.

Czy w związku z nadchodzącym kongresem PiS należy przyzwyczajać się do sytuacji, że Jarosław Kaczyński nie będzie prezesem Prawa i Sprawiedliwości? - Prezes Jarosław Kaczyński będzie prezesem dla wszystkich i wyborców, i członków PiS, dożywotnio. Nawet jeśli by stwierdził, że trzeba tę swoją rolę w partii zmienić w jakiś sposób, to na pewno to będzie rola wiodąca jako pewnego autorytetu - odparł w Polsat News Michał Moskal.