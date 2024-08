Szansa lidera PSL

Szybką likwidację Funduszu Kościelnego uprawdopodabnia też dziś rachunek polityczny poszczególnych stronnictw rządzącej koalicji. Wyposzczona politycznie lewica będzie chciała przedstawiać ją swemu antyklerykalnemu elektoratowi jako wielki sukces na froncie walki o laickość państwa i pozbawianie Kościoła wpływów czy przywilejów. Donald Tusk będzie chciał zapewne przy tej okazji zademonstrować swą sprawczość w realizacji przedwyborczych obietnic dotyczących rozdziału Kościoła i państwa jako antytezy do zbyt bliskich relacji tronu i ołtarza z czasów PiS.

Kosiniak-Kamysz: PiS cynicznie wykorzystuje Kościół Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat w wyborach prezydenckich, zadeklarował, że jest za wyprowadzeniem polityki z Kościoła.

Największym jednak politycznym beneficjentem tej operacji może okazać się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który stanął na czele zajmującego się nią międzyresortowego zespołu. Jeśli bowiem uda mu się przeforsować w tym zakresie nowoczesne europejskie rozwiązanie, którego nie był w stanie przeprowadzić dziesięć lat temu premier Tusk, to w jego politycznym portfolio będzie to sukces na miarę chwalonych do dziś rozwiązań w polityce społecznej, które zrealizował dziesięć lat temu. Co ważniejsze, jeśli inaczej niż w przypadku minister Barbary Nowackiej i ograniczania religii w szkole sprawę tę uda załatwić się bez konfliktu z Kościołem katolickim, lider PSL będzie mógł zademonstrować swym wyborcom konserwatyzm, rozsądek i zrozumienie dla znaczenia katolicyzmu w polskim życiu publicznym. A na tym ludowcom zależy dziś szczególnie.

Likwidacja konkordatu

Tu jednak dochodzimy do istoty politycznego problemu związanego z likwidacją Funduszu. Jak przypomina bowiem słusznie Kościół, podpisany w roku 1993 przez rząd Hanny Suchockiej i ratyfikowany w roku 1998 przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego polski konkordat wymaga, aby zmiany dotyczące finansowania Kościoła dokonane zostały nie na drodze jednostronnej decyzji rządu, ale w ramach uzgodnień wspólnej kościelno-państwowej komisji. Innymi słowy, podobnie jak w przypadku religii w szkole, Kościół nie chce być w tej sprawie zdanym na polityczną łaskę władzy petentem, ale poważnie traktowanym społecznym partnerem.

Zważywszy jednak na modus operandi Ministerstwa Edukacji ws. religii w szkole czy fakt, że od wyborów w 2023 roku nie zebrała się jeszcze komisja wspólna rządu i Episkopatu i nie znamy nawet jej składu, niewiele na razie wskazuje na to, by premier Tusk na taki partnerski sposób traktowania Kościoła katolickiego i innych Kościołów był gotów. Odwrotnie, jak na razie można mieć wrażenie, że sposób działania jego rządu wobec Kościoła tworzyć ma polityczny precedens ograniczający czy ignorujący znaczenie konkordatu i podmiotowości Kościoła katolickiego w polskim życiu publicznym.

Najtrudniejsze więc zadanie, jakie stoi dziś przed wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem w tej sprawie, to przeforsowanie w ramach rządzącej koalicji zgody na poważne negocjacje, także z Kościołem katolickimi i innymi zainteresowanymi Kościołami. A tym samym szerzej, przywracanie w relacjach państwo–Kościół mądrego modelu autonomii i współpracy dla dobra wspólnego, zapisanego w art. 25 polskiej konstytucji.