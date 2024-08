Motyka skomentował w ten sposób wpis Beaty Szydło, która zareagowała na doniesienia Wirtualnej Polski, o których w poniedziałek pisze też „Rzeczpospolita”. Jak można przeczytać w artykule Michała Kolanki była premier ma stracić stanowisko wiceprzewodniczącej PiS.



Beata Szydło w centrum konfliktu w PiS w Małopolsce

"Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom. Odwagi, Panowie!" - napisała Szydło.



To kolejny w ostatnim czasie wpis byłej premier, w którym publicznie krytykuje ona partyjnych kolegów. Pod koniec lipca Szydło, po artykule „Faktu” dotyczącym sytuacji w województwie małopolskim, wypomniała we wpisie Ryszardowi Terleckiemu (choć nie wymieniła jego nazwiska), że w wyborach do Sejmu startował z okręgu innego niż małopolski, po tym jak w 2019 roku startując z drugiego miejsca z listy krakowskiej zdobył tylko 10,3 tys. głosów (uzyskał dopiero piąty wynik na liście, długo nie był pewny zdobycia mandatu).