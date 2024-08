Nowy niemiecki problem. Sahra Wagenknecht niezbędna do rządzenia

We wschodnich landach, w których we wrześniu odbędą się wybory, jest ono znacznie wyższe. W Brandenburgii 16–17 proc., w Saksonii 15 proc., Turyngii 20–21 proc. We wszystkich prowadzi AfD, z którą – przynajmniej na razie – Wagenknecht wyklucza współrządzenie. Jej poparcie to: odpowiednio 23–24 proc., 30–32 proc. i 28–29 proc.