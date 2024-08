Czy jeśli ten dialog, o którym pan mówi, będzie się opóźniał, to czy może lepiej będzie przesunąć reformę o rok?

Reforma jest konieczna. Nowy system musi wejść w życie od 2025 roku, bo inaczej samorządy będą w bardzo dramatycznej sytuacji. Poza tym my oczekujemy od rządu, że jeszcze w 2024 roku pojawi się jednorazowa rekompensata wzorem poprzednich lat, gdy rządziła Zjednoczona Prawica. Wtedy samorządy dostawały takie jednorazowe rekompensaty pod koniec roku związane ze skutkami Polskiego Ładu. One oczywiście wówczas były rozdzielane w sposób subiektywny, nieuczciwy, niesprawiedliwy, nie pokrywały ubytków, ale jednak były. W tym roku również odczuwamy efekty Polskiego Ładu i takiej rekompensaty oczekujemy, jeszcze przed wdrożeniem reformy. Jedna istotna rzecz co do relacji i współpracy z rządem. Pokazujemy bardzo dużą niezależność samorządu. Te krytyczne, merytoryczne uwagi na temat reformy przedstawionej przez MF wyrażają samorządowcy, którzy przy okazji wyborów parlamentarnych wspierali obecną koalicję. To byli samorządowcy z PO, Lewicy, PSL, niezależni. Natomiast gdy wprowadzany był Polski Ład, to rząd PiS twierdził, że samorządowcy krytykują tamten pomysł, bo są powiązani z ówczesną opozycją. Krytykowaliśmy wtedy, bo to były negatywne rozwiązania dla lokalnych społeczności. Teraz też wskazujemy mankamenty w propozycjach już kolejnego rządu.