Mark Kelly to były członek U.S. Navy i mąż byłej kongresmenki Gabby Giffords postrzelonej w głowę podczas spotkania politycznego w 2011 r. Jest orędownikiem ograniczania dostępu do broni. Może pomóc Harris w Arizonie oraz w temacie imigracji, a ten ostatni to słaby punkt administracji Bidena, za którego kadencji liczby migrantów przekraczających południową granicę pobiły rekordy. Problem w tym, że gdy Harris wybierze Kelly’ego na wiceprezydenta, to demokraci stracą senatora i przewagę w Kongresie, bo to miejsce trudno będzie wygrać kolejnemu demokracie.

Środowisko biznesowe z Illinois liczy na to, że wiceprezydentem zostanie ich gubernator J.B. Pritzker, wpływowy polityk, sprawujący drugą kadencję w ważnym dla demokratów stanie na środkowym zachodzie kraju.

Pete Buttigieg znakomicie promuje Kamalę Harris. Ale dla wielu Amerykanów jest zbyt liberalny

Za Andym Beshearem z Kentucky przemawia to, że jest popularnym demokratycznym gubernatorem z konserwatywnego, rolniczego stanu. Więc jest założenie, że mógłby pomóc zjednać Harris białych wyborców z rolniczej klasy pracującej, o których walczy J.D. Vance – wiceprezydent u boku Trumpa. Beshear sprawnie podkopuje pod nim dołki. – [Vance] najpierw mówi, że Donald Trump jest jak Hitler, a teraz udaje, że jest Lincolnem – mówi. Problem w tym, że Kentucky to nie jest stan, o który demokraci będą starać się walczyć, bo wiedzą, że nie mają szans.

Natomiast Tim Walz reprezentuje Minnesotę, stan bardzo liberalny, o który Harris nie musi walczyć, bo z pewnością wygra w nim wybory. Mocna strona Walza to jego historia przeciętnego Amerykanina: żołnierza, trenera piłki nożnej, nauczyciela, męża i ojca, który został gubernatorem. Jest bardzo skutecznym ambasadorem Partii Demokratycznej i ulubieńcem liberalnego skrzydła.

Pete Buttigieg, najmłodszy z kandydatów, przez niektórych uważany jest za najmniej prawdopodobny wybór. – Otwarcie mówi o swojej homoseksualności. Ma męża i dwójkę dzieci. Niektórzy demokraci zastanawiają się, czy Amerykanie gotowi są na taki wybór. Poza tym jest bardzo liberalny – mówi reporterka „New York Timesa” Lisa Lehrer w podcaście „The Daily”. Niemniej jednak w ostatnich tygodniach zaimponował demokratom wystąpieniami telewizyjnymi, w tym w konserwatywnym Fox News, który demokraci generalnie omijają, gdzie elokwentnie prowadzi kampanię na rzecz Harris. – Jedną z niewielu obietnic, które Trump dotrzymał, jest to, że zniszczy prawo do wyboru w tym kraju. Jeśli chcecie wiedzieć, jak będzie wyglądać jego druga kadencja, to popatrzcie na te kilka obietnic, których dotrzymał – argumentował Buttigieg w Fox News.