Dlaczego Donald Tusk sięga poza rdzeń wyborców Koalicji Obywatelskiej?

Czy PKW pozbawi PiS większości funduszy z budżetu państwa?

Rozmowa dotyczyła też sytuacji w koalicji rządzącej i w jej poszczególnych elementach, jak w Trzeciej Drodze. - Tu różnice stają się coraz większe między PSL a Polską 2050. Ludowcy idą w prawo. Hołownia nie ma na to odpowiedzi - mówił Kolanko. Na Lewicy nadal nie wiadomo, co dalej z losem posłanki Pauliny Matysiak, która została zawieszona w Partii Razem i klubie Lewicy po ogłoszeniu współpracy z posłem Marcinem Horała w sprawie CPK i, ogólnie, rozwoju. To jest z rzeczy, które wrócą za miesiąc, po sezonie urlopowym.

Sprawą, która na pewno wróci prędzej czy później, jest kwestia finansowania PiS i PKW. - Nic dziwnego, że w tym kontekście pojawia się pomysł reformy prawa wyborczego i systemu finansowania partii - mówił Kolanko. Jak pisała w piątek „Rzeczpospolita” PKW może odwlekać przyjmowanie sprawozdań finansowych właściwie bez końca.