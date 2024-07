Jarosław Kaczyński o sprawie Przemysława Babiarza: W TVP nie ma wolności słowa

- I mamy polski, bardzo specyficzny ślad tego wydarzenia, sprawa redaktora Babiarza. Pan redaktor za powiedzenie prawdy, został zawieszony w prawach i żąda się od niego przeprosin. To jest skandal i dowód na to, że zniesiono w Polsce wolność słowa, a Telewizja Publiczna jest miejscem, gdzie tej wolności w sposób radykalny nie ma. To jest przyczynek do tego wszystkiego co dzieje się w kraju — dodał.



Babiarz został odsunięty od komentowania igrzysk olimpijskich po tym, jak w czasie ceremonii otwarcia komentując słowa piosenki „Imagine” Johna Lennona stwierdził, że wizja świata m.in. bez państw i religii to „wizja komunizmu, niestety”.



We wtorek pojawił się apel kolegów Babiarza z redakcji TVP Sport i sportowców, by umożliwić Babiarzowi komentowanie igrzysk. Apel został skierowany do dyrektora generalnego TVP, Tomasza Syguta.



Jarosław Kaczyński o wpisie Beaty Szydło na temat sytuacji w Krakowie: To bez znaczenia

Kaczyńskiego spytano też o wpis Beaty Szydło, która skrytykowała wybór Barbary Nowak na pełnomocnika PiS w Krakowie. Szydło stwierdziła, że świadczy to o „utracie kontaktu z rzeczywistością”.



- Ja nie komentuję spraw lokalnych, tam doszło do kryzysu, on został zażegnany, ale różnego rodzaju konsekwencje muszą być wyciągnięte, co do tego nie ma wątpliwości. Więcej na ten temat mówić nie będę - odparł odnosząc się do sytuacji w Małopolsce i problemów z wyłonieniem przez PiS marszałka województwa małopolskiego.