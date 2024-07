Jan Krzysztof Ardanowski dołączył do koła Kukiz'15

Czytaj więcej Polityka Paweł Kukiz o nowym ruchu politycznym. "Siła pomiędzy PiS-em a Konfederacją" Jeśli te wszystkie środowiska się połączą, mogą stworzyć taką siłę pomiędzy PiS-em a Konfederacją, która w przypadku wspólnego pójścia do wyborów będzie mogła przywrócić władzę w Polsce dla środowisk prawicowych - powiedział Paweł Kukiz, odnosząc się do planów Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który złożył rezygnację z członkostwa w PiS.

Jan Krzysztof Ardanowski mówił też o planach założenia partii politycznej. - Zwróciły się do mnie już setki osób prezentujących różne środowiska i deklarujących chęć tworzenia struktur, tworzenia programu – relacjonował. – To zaowocuje stworzeniem partii. Ona będzie potrzebna na wybory za trzy lata, ale oczywiście będzie musiała ujawnić się wcześniej, żeby dotrzeć do opinii publicznej - mówił.

Były minister rolnictwa krytykował PiS, przeszedł do Kukiz'15

Z informacji dostępnych w czwartek w serwisie internetowym Sejmu wynika, że Ardanowski dołączył do trzyosobowego dotychczas koła Kukiz'15, tworzonego przez posłów Pawła Kukiza, Marka Jakubiaka i Jarosława Sachajkę.



Jan Krzysztof Ardanowski od miesięcy krytykował kierownictwo PiS, zarzucając mu brak zdolności do dotarcia do odbiorców przed październikowymi wyborami i w rezultacie utratę władzy. W 2020 r. polityk odciął się od forsowanego przez Jarosława Kaczyńskiego projektu tzw. piątki dla zwierząt, za co został zawieszony w partii.

Ardanowski w pierwszym rządzie współtworzonym przez PiS był wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi, następnie został doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2018 r. został mianowany ministrem rolnictwa w rządzie Mateusza Morawieckiego, funkcję sprawował do października 2020 r. Od 2011 r. zasiada w Sejmie.