Pytany, dlaczego on sam zagłosował przeciwko złagodzeniu prawa, stwierdził, że kierowało nim sumienie i konstytucja, która mu gwarantuje jego wolność.



„Bicie piany i robienie nadziei”

Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego dodał, że jego zdaniem projekt złożony przez Lewicę jest jedynie „biciem piany i robieniem kobietom nadziei”, ponieważ podczas prezydentury Andrzeja Dudy zmiany w prawie aborcyjnym są niemożliwe do przeprowadzenia.



Dodał też, że "powrót do kompromisu aborcyjnego na najbliższy rok jest lepszy, niż ta demolka ustawowa, która jest dzisiaj".

Na uwagę prowadzącej, że popierając projekt ustawy Lewicy politycy PSL mogli pokazać, że koalicja zrobiła wszystko, co w jej mocy, żeby to prawo uchwalić - a co miała w umowie koalicyjnej — Paszyk stwierdził, że PSL nawet w ramach koalicji nigdy nie składał obietnic, z których nie mógłby się wywiązać, a on sam nie chce "robić wszystkiego, co w naszej mocy, co się skończy w koszu u pana prezydenta w Pałacu Prezydenckim".