- Rozumiem że w dobie współczesnej ważne jest dla państwa, by ta niezależność dotyczyła też relacji z największymi graczami na rynku. Mówimy o Big Techach — dodał.

Donald Tusk do dziennikarzy: przekształcić energię skumulowaną w czasie protestów w coś pozytywnego

- To co wydaje mi się bardzo istotne, to żebyśmy maksymalnie szczerze zdefiniowali to co jest wspólne, gdzie jest jakaś rozbieżność opinii, w jaki sposób zbudować model, który będzie też od strony wykonawczej realny — zaznaczył Tusk.



- Jestem przekonany, że w tej konkretnej sprawie mamy wspólny interes — powtórzył.

Tusk wyraził też nadzieję, że uda się „tę energię, która się kumuluje w czasie protestów, przekształcić w coś pozytywnego”.



- Jestem przekonany, że wasze emocje i wasz wysiłek nie pójdą na marne — dodał zwracając się do dziennikarzy uczestniczących w spotkaniu.