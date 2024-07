Trump zwrócił też uwagę, że Biden ma zapewnioną nominację na kandydata Partii Demokratycznej na prezydenta dzięki wygraniu zorganizowanych wcześniej prawyborów.



- Ma dużą siłę, ponieważ ma (głosy) delegatów (uzyskane w prawyborach — red.). Jeśli ma delegatów wówczas, o ile nie powie: „wycofuję się”, nie mogą zrobić niczego, by go usunąć, poza skorzystaniem z 25. poprawki (do konstytucji USA) - powiedział były prezydent.



Poprawka, na którą powołuje się Trump, mówi o opróżnieniu urzędu prezydenta USA w wyniku jego śmierci, usunięcia z urzędu lub uznania go za niezdolnego do sprawowania urzędu. W takim przypadku obowiązki prezydenta przejmuje wiceprezydent USA (obecnie jest nim Kamala Harris). Jak dotąd nikt w Partii Demokratycznej nie wskazywał, że członkowie administracji Joe Bidena mogliby skorzystać z takiej możliwości.



- Ma ego, nie chce się wycofać. Nie chce tego zrobić - mówił o Bidenie Trump.



Wypowiedź Trumpa stoi w sprzeczności ze słowami słyszanymi na nagraniu, które opublikował w ubiegłą środę serwis Daily Beast. Na nagraniu tym Trump, w czasie rozmowy na polu golfowym, przekonywał, że "wygonił Bidena" z wyścigu prezydenckiego i cieszył się, że jego rywalką będzie Kamala Harris, o której wyrażał się bardzo niepochlebnie.