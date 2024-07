Korea Północna grozi Południowej. „Wszczynacie samobójczą histerię”

Biden zdecydował w sprawie swojego startu. Napisał list do Demokratów w Kongresie

Prezydent Joe Biden w liście do Demokratów w Kongresie stanowczo sprzeciwił się wezwaniom do wycofania swojej kandydatury i wezwał do "zakończenia" wewnątrzpartyjnego dramatu, który podzielił partię od czasu jego występu w debacie publicznej.