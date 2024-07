Wybory we Francji - jakie będą wyniki? Trwa głosowanie, prawica może przejąć władzę

Lokale wyborcze zostały otworzone o godz. 8:00 czasu lokalnego - w większości z nich będzie można głosować do godz. 18:00, a w niektórych miastach (szczególnie największych) i departamentach - do 20:00. To pierwsze przyspieszone wybory we Francji od 1997 roku. Wynik wyborów zdecyduje o obsadzie 577 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym.

Wybory parlamentarne we Francji - wyniki

W pierwszej turze, przeprowadzonej 30 czerwca, największe poparcie (33,2 proc.) uzyskało prawicowe Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, na którego czele stoi Jordan Bardella. Na kolejnych miejscach znalazła się lewicowa koalicja Nowy Front Ludowy, której członkiem jest Francuska Partia Komunistyczna (28,1 proc.) oraz Razem dla Republiki, czyli centrowy blok skupiony wokół Odrodzenia prezydenta Emmanuela Macrona (21,2 proc.). Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 66,7 proc. i była najwyższa od 27 lat.

Zgodnie z systemem wyborczym we Francji, w pierwszej turze mandaty otrzymali tylko ci kandydaci, którzy uzyskali większość bezwzględną w danym okręgu przy frekwencji wynoszącej co najmniej 25 proc. 30 czerwca mandaty wywalczyło 76 kandydatów. Do dogrywki zostali dopuszczeni ci, którzy uzyskali poparcie 12,5 proc. lub wyższe.

Emmanuel Macron rozwiązał parlament i zapowiedział, że nie odejdzie

Macron rozwiązał parlament i ogłosił przedterminowe wybory po tym, jak jego centrowa partia Odrodzenie wyraźnie przegrała w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego ze Zjednoczeniem Narodowym Marine Le Pen, które uzyskało dwukrotnie lepszy wynik niż formacja prezydencka. Wybory do francuskiego parlamentu miały odbyć się za trzy lata.