- Jeśli Emmanuel Macron chce wysłać wojska na Ukrainę, a premier jest temu przeciwny, to żadne wojska nie zostaną wysłane na Ukrainę - powiedział Le Pen, która zadeklarowała także, że premier z jej partii nie wyda zgody na atakowanie celów w Rosji bronią, która została przekazana przez Paryż.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Celia Belin, Paweł Zerka: Czy zwycięstwo Zjednoczenia Narodowego we Francji wstrząśnie pomocą dla Ukrainy? Z rządem Jordana Bardelli w Paryżu i zwycięstwem Donalda Trumpa w USA z pewnością dojdzie do zmiany podejścia Francji do Rosji. .Jak w Unii Europejskiej można zachować konsensus w sprawie Ukrainy w obliczu możliwego przejęcia władzy przez Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen?

Macron był jednym z pierwszych przywódców, którzy publicznie zezwolili Ukrainie na atakowanie celów wewnątrz Rosji zachodnią bronią, przygotowując grunt dla Białego Domu, by USA zrobiły to samo. Pozwoliło to Ukrainie atakować rosyjskie bazy wojskowe, formacje i artylerię wykorzystywane do przeprowadzania ataków na Ukrainę.

Poza rozmieszczeniem wojsk na Ukrainie, Le Pen powiedziała, że jej jedyną "czerwoną linią" jest powstrzymanie Francji przed staniem się "współbojownikiem" w konflikcie poprzez użycie francuskich rakiet dalekiego zasięgu przeciwko celom na rosyjskiej ziemi. Większość zachodnich przywódców nie uważa obecnie, że takie dostawy stanowią przejaw współpracy z Ukrainą.

Kylian Mbappe angażuje się w politykę. Marine Le Pen odpowiada

Le Pen odniosła się również do słów Kyliana Mbappe. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Francji w ostatnich tygodniach wielokrotnie wypowiadał się na temat skrajnej prawicy.

- Mamy sytuację kryzysową. Nie możemy zostawić naszego kraju w rękach tych ludzi — powiedział Mbappe w czwartek. - To naprawdę pilne. Myślę, że widzieliśmy wyniki, które są katastrofalne — mówił po pierwszej turze wyborów.