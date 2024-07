Do kolejnych wyborów do Zgromadzenia Narodowego nie może dojść przed upływem roku

Republikanie, prawica gaullistowska, ma zdobyć od 38 do 50 mandatów. Nawet więc w najbardziej optymistycznym wariancie, w którym Zjednoczenie Narodowe i Republikanie biorą maksymalną liczbę mandatów do większości brakuje im dziewięciu miejsc w parlamencie (przy czym tylko część Republikanów byłaby zapewne gotowa do współpracy z partią Marine Le Pen).



Od 8 do 12 mandatów przypadnie innym kandydatom.



Wybory we Francji: Kto utworzy rząd w parlamencie bez większości?

Marine Le Pen i lider Zjednoczenia Narodowego, Jordan Bardella zapowiadali, że utworzą rząd tylko, jeśli ich partia zdobędzie bezwzględną większość w parlamencie. Le Pen mówiła niedawno, że rozmowy na temat utworzenia większości może podjąć, jeśli jej partia zdobędzie ok. 270 mandatów w parlamencie.



Sondaż dla „Les Echos” wskazuje, że parlament, który wyłoni się po wyborach będzie tzw. zawieszonym parlamentem, niezdolnym do wyłonienia większości. W takim przypadku mniejszościowy rząd może stworzyć Odrodzenie, z poparciem Emmanuela Macrona. Premier Francji, Gabriel Attal, wskazał niedawno na taką możliwość mówiąc, że rząd będzie szukał większości dla poszczególnych projektów.



Zgodnie z francuską konstytucją do kolejnych wyborów do Zgromadzenia Narodowego nie może dojść przed upływem roku.