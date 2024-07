- Myślę, że bardziej niż kiedykolwiek, musimy iść i głosować, to naprawdę pilne, nie możemy zostawić naszego kraju w rękach tych ludzi, to naprawdę pilne — powiedział Mbappe.



- Widzieliśmy wyniki I tury, są katastrofalne. Naprawdę mamy nadzieję, że to się zmieni i wszyscy zmobilizują się, by zagłosować... i zagłosują na właściwą stronę - dodał.



Przed I turą wyborów Mbappe mówił, że młodzi Francuzi „są pokoleniem, które może ukształtować przyszłość kraju”. I przestrzegał przed „ekstremistami pukającymi do drzwi władzy”.



Inny piłkarz reprezentacji Francji, Marcus Thuram, wzywał wyborców, by „codziennie walczyli”, aby przeciwdziałać dojściu do władzy Zjednoczenia Narodowego. Z kolei Ousman Dembele stwierdził, że „słychać dzwonek alarmowy” i wzywał wyborców, by mobilizowali się i głosowali. Podobny apel wystosował Olivier Giroud.



Selekcjoner reprezentacji Francji, Didier Deschamps podkreślił, że szanuje prawo zawodników do prezentowania swoich poglądów politycznych. - Są świetnymi zawodnikami, ale też obywatelami Francji i nie są odporni lub obojętni na sytuację w kraju — podkreślił.