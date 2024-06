Panika w partii Joe Bidena. „Czujemy się, jakby ktoś próbował nam wyprać mózgi”

Członkowie partii uważają, że 81-letni Biden powinien ustąpić

Wielu darczyńców, strategów partyjnych i szeregowych członków komitetu oficjalnie twierdzi, że 81-letni Biden powinien ustąpić, aby umożliwić partii wybór młodszego kandydata na prezydenta podczas Narodowej Konwencji Demokratów w sierpniu. Jednak na razie najbliżsi współpracownicy Bidena upierają się, że ma on dobrą pozycję i może konkurować z Donaldem Trumpem. Nie dają żadnych sygnałów, że będą namawiać go do zakończenia kampanii.

Osoby, które zdaniem agencji AP najlepiej nadają się na jego miejsce – wiceprezydent Kamala Harris, gubernator Kalifornii Gavin Newsom i gubernator stanu Michigan Gretchen Whitmer — po debacie ponownie potwierdziły swoje poparcie dla Bidena.

Wielu członków partii z niecierpliwością oczekuje na sondaże poparcia po debacie w celu ustalenia dalszych kroków. Sondaże CNN i 538/Ipsos przeprowadzone wkrótce po debacie wykazały, że większość obserwatorów uważa, że ​Trump wypadł lepiej niż Biden. Jednak oceny przychylności obu kandydatów pozostały w dużej mierze niezmienione, podobnie jak po skazaniu Trumpa za nielegalny udział w programie „tajnych pieniędzy”, mającym na celu wywarcie wpływu na wybory w 2016 roku.

Harrison zbagatelizował znaczenie telekonferencji, która, jego zdaniem, stanowiła część regularnie odbywających się dyskusji „w celu omówienia stanu kampanii” i nadchodzącej konwencji krajowej z wieloma członkami partii z całego kraju.

Jak opisuje Associated Press, podczas czwartkowej debaty wiele osób miało poważne obawy co do wytrzymałości fizycznej i psychicznej prezydenta Bidena. „Wygłosił wystąpienie przerywane powtarzającymi się potknięciami, niewygodnymi pauzami i cichym stylem przemawiania, co było często trudne do zrozumienia” – twierdzi agencja.