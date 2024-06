Debata Joe Biden-Donald Trump: Trump minął się z prawdą 30 razy, Biden dziewięć

Jak policzyło CNN takich twierdzeń w przypadku Trumpa było 30, natomiast w przypadku Bidena było ich 9.

Trump o sfałszowanych wyborach i pomocy dla Ukrainy

Powtarzane przez Trumpa fałszywe twierdzenia obejmowały między innymi to, że niektóre stany rządzone przez Demokratów zezwalają na egzekucje dzieci po urodzeniu, że każdy prawnik i w ogóle wszyscy chcieli obalenia Roe v. Wade, że podczas jego prezydentury nie było żadnych ataków terrorystycznych, a także że Iran nie finansował grup terrorystycznych podczas jego prezydentury.

Do tego dochodziły takie zdania jak to, że USA udzieliły Ukrainie większej pomocy niż Europa lub to, że Biden planuje czterokrotnie zwiększyć podatki obywateli.

CNN znalazło także nieścisłości w wypowiedziach Trumpa o tym, że Amerykanie nie ponoszą kosztów wprowadzonych przez niego ceł na produkty z Chin i innych krajów.