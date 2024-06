Mentzen z ważną funkcją w Sejmie. W tle przygotowania do wyborów prezydenckich

Nominacja dla Wiplera mimo to może mieć duże znaczenie polityczne i personalne. Wipler na co dzień mieszka w Warszawie i to on prawdopodobnie będzie wykonywał wiele obowiązków w klubie w imieniu przebywającego często w Toruniu Mentzena. Oznacza to, że pozycja Wiplera jeszcze wzrośnie.

Czy to prawdopodobny scenariusz? Przemysław Wipler odmówił komentarza dla „Rzeczpospolitej”. – We wtorek mamy posiedzenie klubu. Zanim to nastąpi, trudno mi cokolwiek potwierdzać lub zaprzeczać – powiedział nam z kolei Sławomir Mentzen.