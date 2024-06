"Był dla nas obciążeniem". Decyzję Janusza Kowalskiego oceniają jego koledzy

Dlaczego więc Kowalski nie czekał na rozwój wydarzeń, tylko wyskoczył przed szereg? Suwerenna Polska na portalu X napisała: „Janusz Kowalski jaki jest, każdy wie”. – Nienegocjowalnym, który wie co robi, nie patrzy na boki. Polityczny zadymiarz, być może w Suwerennej było mu za spokojnie – zastanawia się jeden z jego kolegów w polityce.

Zdaniem polityka PiS Kowalski na coś się umówił i dlatego odszedł. Czy po połączeniu dwóch politycznych bytów nie zostanie to źle odebrane, a on sam popadnie w ostracyzm po zdradzie? – Nie wydaje mi się. Przecież tak zrobił Jacek Kurski czy Arek Mularczyk, którzy odeszli z wtedy jeszcze Solidarnej Polski do PiS – dodaje nasz rozmówca z PiS.

Kurski na tym nawet zyskał. Choć w 2012 roku został wiceprezesem Solidarnej Polski, powstałej z banitów PiS, już dwa lata później, w 2014 r., ogłosił decyzję o wycofaniu się z polityki i rezygnacji z funkcji w SP. I już w 2015 r. został powołany na wiceministra w Ministerstwie Kultury, skąd przeskoczył na fotel prezesa TVP.

Arkadiusz Mularczyk z Solidarnej Polski odszedł w listopadzie 2016 r., a w lutym 2017 r. wstąpił z powrotem do PiS, by dwa lata później wejść w skład Krajowej Rady Sądownictwa. W ostatnich wyborach do PE zdobył mandat z list PiS.

Suwerenna Polska nie ufa PiS

Negocjacje połączenia Suwerennej z PiS prowadzi Patryk Jaki, który zastępuje chorego i wyłączonego z polityki Zbigniewa Ziobrę. Według nieoficjalnych informacji droga jest do tego daleka, a PiS chce uzyskać lepszą pozycję negocjacyjną.