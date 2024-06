Duszczyk przyznał, że nie ma relacji od premiera, jak przebiegała ta rozmowa. - Cały dzień wczoraj pracowaliśmy, zbadaliśmy dokładnie tę sprawę, badaliśmy ją od weekendu, nie informowaliśmy wcześniej, bo chcieliśmy mieć pewność. Nas to absolutnie też zaskoczyło. Niemcy wczoraj przyznali, że to było naruszenie procedur, które obowiązują. Przeprosili za to jasno. Powiedzieli, że wprowadzają system naprawczy u siebie. Gdybym miał domniemywać co się stało to prawdopodobnie osoby, które to zrobiły, policjanci, są niedoświadczeni bo doświadczeni zabezpieczają Euro - mówił wiceszef MSWiA.



- To był absolutnie wypadek przy pracy. List szefa policji z Berlina, który wysłał wyjaśnienie, są dla nas wiarygodne. Sprawdziliśmy to też w naszych źródłach, w Straży Granicznej. To był jednostkowy przypadek, on się nie może powtórzyć - dodał Duszczyk.