Kandydat PiS do PE ogłasza orędzie prezydenta Andrzeja Dudy przed wyborami do PE

Wojciech Kolarski od 2019 r. jest sekretarzem stanu w KPRP. W środę polityk w mediach społecznościowych zapowiedział wystąpienie prezydenta.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy

"W czwartek, 6 czerwca o godz. 20:00 prezydent RP Andrzej Duda wygłosi orędzie, w którym będzie zachęcał Polki i Polaków do udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, odbywających się 9 czerwca" - napisał w serwisie X (dawniej Twitter) Kolarski. "Prezydent jest przekonany, że wysoka frekwencja daje silny mandat do skutecznego zabiegania o polskie sprawy w Unii Europejskiej" - dodał.

Na czas swojej kampanii wyborczej Kolarski nie zawiesił wykonywania obowiązków ministra w Kancelarii Prezydenta. W ubiegłym tygodniu na spotkaniu z mieszkańcami Konina Andrzej Duda zachęcał do głosowania na Wojciecha Kolarskiego. - Oddaję państwu mojego ministra i mojego przyjaciela - mówił.

- Znakomicie wie, przez te dziewięć lat znakomicie zdążył się nauczyć i walczył w ogniu prowadzenia polskich spraw międzynarodowych także i na arenie międzynarodowej, nie tylko w Pałacu Prezydenckim - powiedział o Kolarskim Duda. - Ściskał rękę prezydentów z wielu krajów. Siedział przy stole, kiedy prowadziliśmy bardzo trudne negocjacje. Wie, jak się walczy o polskie interesy. Oddaję go państwu, bo chcę, żebyście mu powierzyli prowadzenie dalej polskich spraw - oświadczył, wzywając do udziału w wyborach.