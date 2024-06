W 2023 roku CBA w ramach akcji „Walet” rozpoczęło nagrywanie rozmów Szopy i jego współpracowników z niektórymi urzędnikami Agencji. Na podstawie tych rozmów CBA ustaliło, że RARS powstał system, który umożliwił wyprowadzenie ogromnych sum przez firmy Szopy.



"Charakterystycznym elementem procederu jest to, że zamówienia RARS są kierowane do z góry wybranej wąskiej grupy osób, w tym przedsiębiorcy Pawła Szopy, który uzyskuje za zbywane do Agencji towary, ceny znacznie wyższe od rzeczywistej wartości rynkowej" - cytuje Onet fragment raportu CBA.



Gigantyczne zyski firm Pawła Szopy

Ze zleceń z rządowej Agencji rezerw Strategicznych firmy założone przez Pawła Szopę wzbogaciły się m.in. na zakupie maseczek FFP3. W ofercie Szopy wartość zamówienia opiewała na 10 mln zł, a faktyczna wartość zamówienia była ponaddziesięciokrotnie wyższa".

Podobnie wyglądały zakupy agregatów prądotwórczych dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. W ramach Unia Europejska przekazała Polsce setki milionów złotych na zakup bezcennego dla Ukrainy sprzętu. Premier Morawiecki rozdysponowanie tych pieniędzy zlecił szefowi RARS, Michałowi Kuczmierowskiemu. Ten z kolei zdecydował o przeznaczeniu 576 mln zł na zakup agregatów, a na ich dostawcę wyznaczył bez przetargu nowo powstałą komandytowo-akcyjną spółkę Seltet, której założycielem był Paweł Szopa, a wspólniczką - jego matka.



Firmie, która nie miała żadnego doświadczenia w obrocie agregatami, RARS zapłacił ponad 350 mln zł. Czysty zysk firmy z tego tytułu wyniósł 282 zł. Za agregaty kupione w Chinach Selte zapłaciła bowiem jedynie 69 mln zł.