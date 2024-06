Daniel Obajtek aresztowany na miesiąc? Jasna deklaracja posła Szczerby

O tym, że były prezes ORLENu Daniel Obajtek się ukrywa, poseł Michał Szczerba powiedział w wywiadzie dla „Super Expressu”. – Mamy opinie prawników, które spowodowały, że myśmy uznali, że komisja skutecznie zawiadomiła Daniela Obajtka – powiedział poseł. – Tym skuteczniej, że wczoraj on napisał do mnie maila. W tym mailu był załącznik, a w nim było pismo, które Obajtek podpisał i powiedział, że w komisji wizowej nie będzie uczestniczył. Czyli potwierdził, że to wezwanie skutecznie do niego dotarło – dodał.

3000 zł kary dla Daniela Obajtka

Jego zdaniem jest to podstawa do tego, żeby ukarać dyscyplinarnie Daniela Obajtka. – To kara, powiedziałbym, symboliczna, ponieważ niestety komisja dysponuje tym, co daje nam kodeks postępowania karnego, czyli za brak stawiennictwa, czy to w prokuraturze, czy to na komisji śledczej. Maksymalna kara wynosi 3000 zł – stwierdził przewodniczący komisji.

Oni byli wszyscy pod parasolem służb. Służby pracowały u Obajtka i służby miały kontrolować Obajtka. Michał Szczerba

Zapowiedział też wezwanie Daniela Obajtka i Jarosława Kaczyńskiego na posiedzenie komisji, które odbędzie się 5 czerwca. – To jest bardzo poważne, ponieważ nie ma świętych krów. Koniec tej bezkarności, z którą mieliśmy do czynienia przez 8 lat. Oni byli wszyscy pod parasolem służb. Służby pracowały u Obajtka i służby miały kontrolować Obajtka. Dlatego wychodziły im te wszystkie afery, w tym afera ze spółką szwajcarską Orlenu z przelaniem pieniędzy za ropę, która nie dotarła. Do tego wyprzedaż Lotosu, Rafinerii Gdańskiej. Ktoś za to musi odpowiedzieć. Nie ma żadnego cyrku – przekonuje poseł.

Komisja wystąpi do sądu o zatrzymanie Daniela Obajtka

Poinformował też, że opiera się na instrumencie, którym dysponuje komisja, czyli na możliwości wręczenia wezwania za pośrednictwem prokuratora przez funkcjonariuszy policji.