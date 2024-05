- To przede wszystkim poproszenie prokuratury o to, żeby to wezwanie dostarczyła za pośrednictwem policji. Korzystałem już z tego narzędzia. Uważam, że Daniel Obajtek jest poinformowany, ta informacja jest w mediach czymś publicznym (...) Jest to kwestia dostarczenia wezwania do stawiennictwa. Żeby było jasne, to stawiennictwo jest obowiązkowe. Jeżeli nie byłoby jakichkolwiek innych przesłanek, okoliczności zdrowotnych, szpitalnych to Daniel Obajtek powinien zeznawać - mówił Szczerba w rozmowie z radiową Jedynką.