Na temat zagrożenia płynącego ze strony Rosji i oczekiwanej odpowiedzi ze strony państw europejskiej szef MSZ Radosław Sikorski mówił w wywiadzie dla „The Guardian”.

- Deklarując zawsze, jaka jest nasza własna czerwona linia, tylko zachęcamy Moskwę do dostosowywania swoich wrogich działań do naszych stale zmieniających się, narzuconych sobie ograniczeń - mówił minister.

Radosław Sikorski: Poza użyciem broni nuklearnej, Rosja się nie ogranicza na Ukrainie

Pytany o możliwość atakowania przez Ukraińców celów wewnątrz Rosji, Sikorski podkreślił, że żołnierze Władimira Putina nie mają podobnych wątpliwości, gdy atakują ukraińską infrastrukturę energetyczną, gazową i cywilną. - Poza użyciem broni nuklearnej, Rosja się nie ogranicza — powiedział szef polskiej dyplomacji.

Sikorski ma również wątpliwości w sprawie możliwości sięgnięcia przez Rosją po broń nuklearną. - Amerykanie powiedzieli Rosjanom, że jeśli odpalicie atomówkę, to nawet jeśli ona nikogo nie zabije, uderzymy we wszystkie wasze pozycje na Ukrainie bronią konwencjonalną, zniszczymy je wszystkie. Myślę, że to wiarygodna groźba - powiedział.