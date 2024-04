Gdy po raz pierwszy pisaliśmy o konflikcie, kością niezgody była nie tylko wysokość podwyżek, ale też to, że tegoroczne podniesienie płac miało nastąpić od marca, a nie od stycznia, a jego część miała zależeć od uznania dyrektorów biur. Kancelaria Sejmu informowała nas wówczas, że pod wpływem związkowców zgodziła się na podwyżki bez wydzielania części fakultatywnej i na wyrównanie od stycznia.

Rzeczowe argumenty

Jednak nastrojów to nie uspokoiło, o czym świadczy kolejne pismo, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. Jest datowane na końcówkę marca i – jak wynika z naszych informacji – podpisało się pod nim około kilkuset pracowników, czyli znaczna część składu kancelarii, liczącego łącznie 1,7 tys. osób. Pismo jest bardzo profesjonalnie napisane i uargumentowane, co sugerowałoby, że stoją za nim zatrudnieni w Sejmie specjaliści od ekspertyz prawnych.

Przedstawiają analizę przepisów, m.in. zawartych w ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z której ma wynikać, że pracownicy powinni dodać 20 proc. podwyżek w obecnym roku. „Skutki finansowe waloryzacji przewidzianej w ustawie budżetowej na rok 2024 powinny zostać uwzględnione w budżecie Kancelarii Sejmu niezależnie od skutków podwyżek z października 2023 roku” – piszą. Ich zdaniem taka była właśnie intencja poprawki do ustawy budżetowej, dotyczącej budżetu Kancelarii Sejmu.

Dodają, że Kancelaria Sejmu zawarła porozumienie ze związkami zawodowymi, jednak ich zdaniem nie może być ono traktowane jako układ zbiorowy pracy. Z naszych nieoficjalnych rozmów z pracownikami wynika, że konflikt jest poważny. – Podwyżki z października ubiegłego roku wcale nie były przyznane w równej wysokości. Niektórzy dostali wówczas niemal 20 proc., inni zaledwie 7 proc. Sumując to z podwyżkami z obecnego roku, wielu pracowników nie dostało obiecanych 20 proc. Poziom niezadowolenia jest bardzo duży – mówi jeden z pracowników.

Poszukiwanie kasy

Co dalej z podwyżkami w Sejmie? Z naszych ustaleń wynika, że sprawa stanęła na prezydium Sejmu, ale nie podjęto żadnych decyzji. Jeden z wicemarszałków, proszący o zachowanie anonimowości, mówi, że sejmowe władze chciałyby dać podwyżki, jednak nie mają na to środków. – Trwają rozmowy, jednak nie przyniosły żadnych efektów. Nic nie jest przesądzone. Na razie nie ma pieniędzy w budżecie, ale to nie znaczy, że się nie znajdą – mówi wicemarszałek.