Premier obiecał, marszałek nie dał. Spór o pieniądze na wynagrodzenia w Sejmie

Związkowcy twierdzą, że są traktowani niesprawiedliwie. Jak wskazują w piśmie do Cichockiego, podwyżki z listopada „nie były przyznawane jednakowo wszystkim pracownikom, oscylując od 6,6 proc. do nawet 19 proc.”. Nie podoba im się, że część nowych podwyżek ma zależeć od dyrektorów biur. Nie widzą też uzasadnienia, dlaczego podwyżki mają nastąpić od marca bez wyrównania od stycznia.

Ile ostatecznie powinny wynosić podwyżki? Związkowcy kwoty nie podają. Nieoficjalnie wiadomo, że walczą o 20 proc., niezależnie od 12,3 proc. otrzymanych w listopadzie.

Solidarność chce wzrostu płac

Co na to kierownictwo kancelarii? Szefowa sejmowego Biura Obsługi Medialnej Katarzyna Karpa-Świderek informuje, że po nadejściu pisma, do którego dotarła „Rzeczpospolita”, szef Kancelarii Sejmu spotkał się ze związkowcami i „w konstruktywnej rozmowie wypracowano korzystne dla pracowników rozwiązania”. Wyjaśnia, że podwyżki wyniosą 7,7 proc. bez wydzielania wstępnie projektowanej części fakultatywnej, a wyższe wynagrodzenia zostały wypłacone z wyrównaniem od stycznia.



– Kierownictwu Kancelarii Sejmu, w tym mi osobiście, zależy, by zarobki pracowników Kancelarii Sejmu, biorąc pod uwagę okres od rozpoczęcia bieżącej kadencji Sejmu, wzrosły średnio o 20 proc, co wypełni zobowiązania publiczne, które wybrzmiały podczas kampanii wyborczej – mówi Jacek Cichocki.

Odejść masowych nie będzie

Nic nie wskazuje jednak, by kierownictwo kancelarii miało zgodzić się na większe podwyżki. Na ile spór jest poważny? W piśmie do szefa kancelarii związkowcy twierdzą, że już teraz nasila się „zjawisko odpływu wartościowych pracowników z Kancelarii Sejmu” i można dostrzec „spadek konkurencyjności warunków zatrudnienia w stosunku do innych podmiotów sektora finansów publicznych”. „Powyższy trend, o ile w krótkoterminowej perspektywie może wydawać się mało istotny, to długoterminowo może negatywnie wpłynąć na sprawne funkcjonowanie Sejmu” – alarmują.