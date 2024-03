Płaca minimalna jeszcze wyższa. Minister pracy zapowiada rewolucję

Jeśli zapowiedź ministry weszłaby w życie, to do płacy minimalnej nie byłyby wliczane też np. premie i nagrody, w tym roczne, oraz wszystkie inne bonusy/dodatki (które teraz są wliczane do najniższej pensji). To z kolei oznacza, że ustalaną na dany rok (ewentualnie półrocze; obecnie 4 242 zł) wysokość płacy minimalnej musi osiągać „goła” pensja, czyli wynagrodzenie zasadnicze. Z planów resortu rodziny mogą być więc zadowoleni pracownicy, ale dla pracodawców byłby to dodatkowy problem.

Pracodawcy zrezygnują z premii?

- To nie jest dobre rozwiązanie z perspektywy gospodarki, bo skupia się na płacowej funkcji pensji, a pomija jej rolę motywacyjną. Przypomnę też, że szybki wzrost płacy minimalnej doprowadził do spłaszczenia płac, w szczególności w sferze budżetowej – wskazuje „Rzeczpospolitej” prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Chodzi o to, że szybko (co roku) rosną pensje najmniej zarabiających, a wolniej wynagrodzenia pozostałych osób (zarabiających nawet niedużo więcej).

Pracodawcy podkreślają, że po wprowadzeniu takich zmian część pracodawców po prostu zrezygnuje np. z premii i będzie starać się włączać wszystkie bonusy do pensji zasadniczej.

- To niesprawiedliwe, bo osoby które bardziej się starają i lepiej wykonują swoje obowiązki, powinny móc liczyć na wyższe wynagrodzenie. Negatywnie wpłynęłoby to też na rozwój firm. Dodatkowo pojawiałby się wątpliwości dotyczące np. wynagrodzenia prowizyjnego, z niewysoką podstawą i wyższym dodatkowym wynagrodzeniem w zależności od wyników pracy – dodaje prof. Męcina.

Minister zapowiedziała też, że znowelizowane przepisy określą jaki procent średniego wynagrodzenia powinna stanowić płaca minimalna. Nie jest to niespodzianka, bo tego typu „mierniki” płacy minimalnej przewiduje wspomniana dyrektywa o adekwatnych wynagrodzeniach w UE. Wszystko wskazuje więc, że najniższe wynagrodzenie w Polsce ma wynosić co najmniej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia lub 60 proc. mediany wynagrodzeń. Po ostatnich wysokich podwyżkach minimalnej pensji Polska w praktyce spełnia już ten wymóg.