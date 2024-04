Impreza nosi nazwę National Conservatism, w skrócie NatCon, a oprócz Morawieckiego głos zabrali w jej czasie m.in. premier Węgier Viktor Orbán, była szefowa brytyjskiego MSW Suella Braverman, główny orędownik brexitu Nigel Farage, francuski prawicowiec Éric Zemmour i niemiecki kardynał Gerhard Müller. O planowanym wystąpieniu Morawieckiego jako pierwsza poinformowała w poniedziałek „Rzeczpospolita”. Napisaliśmy również o kłopotach tej imprezy.

Pierwotnie miała się odbyć w wyjątkowo prestiżowym miejscu: Concert Noble, czyli sali balowej, zbudowanej w XIX wieku w Brukseli przez Hendrika Beyaerta, jednego z najsłynniejszych belgijskich architektów. W ostatniej chwili o odwołaniu imprezy poinformowała agencja eventowa Edificio, która zarządza obiektem. Uzasadniła to chęcią wyrażenia szacunku dla „kluczowych europejskich wartości demokracji”, a zdaniem belgijskich mediów na odwołanie imprezy naciskał socjalistyczny burmistrz Brukseli Philippe Close.

Szybka interwencja policji na konferencji National Conservatism

Organizatorzy poinformowali, że mimo wszystko konferencja się odbędzie, i zaczęło się gorączkowe poszukiwanie nowego miejsca. O jego wyborze organizatorzy poinformowali dopiero we wtorek rano, czyli w dniu startu imprezy. Relacjonowali, że gdy miejsca odmówił operator sali Concert Noble, kolejną umowę zerwał hotel Sofitel, a konferencję udało się umieścić dopiero w trzecim miejscu – centrum kongresowym Claridge. Na tym jednak nie koniec kłopotów. We wtorek rano imprezę zakłóciła policja.

Zdaniem „Brussels Times” „kontrowersyjna” konferencja była zamykana „stopniowo”, co oznacza, że uczestnicy byli zmuszani do wyjścia z budynku, a ci, którzy go opuścili, nie byli wpuszczani z powrotem do środka. Jak dodawał portal, służby pojawiły się na miejscu podczas przemówienia Nigela Farage’a.