Szokujące wpisy Jacka Protasiewicza. Jest reakcja PSL

W niedzielę Jacek Protasiewicz opublikował na platformie X (dawniej Twitter) wpisy dotyczące swojego życia prywatnego.

Z materiałów tych wynikało, że spędza wolny czas z Darią Brzezicką, kandydatką do Rady Warszawy w niedawnych wyborach samorządowych, o której zrobiło się głośno, gdy domagała się usunięcia z uczelni studenta prawa na UW, działacza PiS Oskara Szafarowicza, za jego wpisy dotyczące posłanki PO Magdaleny Filiks.

Niewybredne wpisy Jacka Protasiewicza

W kolejnych wpisach Protasiewicz nie tylko dzielił się swym życiem prywatnym, ale atakował polityków i dziennikarzy. Wpisy Jacka Protasiewicza (niektóre zostały usunięte) nie nadają się do tego, by je tu cytować. Były to aluzje o charakterze seksualnym i zarzuty o alkoholizm. Wicewojewoda w niewybredny sposób atakował i zaczepiał m.in. Oskara Szafarowicza, Samuela Pereirę, Roberta Mazurka czy Marcina Dobskiego.

Czytaj więcej Polityka Jacek Protasiewicz: Platforma skarlała, impotentna, Gang Olsena Powrót Donalda Tuska „przywraca powagę Platformie Obywatelskiej” - ocenił Jacek Protasiewicz, polityk Unii Europejskich Demokratów, według którego powagę tę „odebrało przywództwo Grzegorza Schetyny i frakcji młodych”.

Zachowanie Jacka Protasiewicza komentowali użytkownicy serwisu X, w tym politycy i przedstawiciele mediów. "No dobra, pośmialiśmy się, ale skoro sytuacja zaczyna niebezpiecznie przypominać patostreamy, to jestem ciekaw czy premier Władysław Kosiniak-Kamysz widział, co tu dzisiaj wywija jego wicewojewoda" - napisał poseł Radosław Fogiel, były rzecznik PiS.