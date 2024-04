Monika Rosa o aborcji: Kierowanie się sumieniem w stanowieniu prawa jest niesłuszne

- Dziś jesteśmy po wyborach i na szczęście projekty te będą dziś omawiane, bo polskie kobiety po prostu na to zasługują, aby mieć poważną debatę o stanie swoich praw, o tym czy ich zdrowie, życie, będą przez polskich posłów, polskie posłanki respektowane — podkreśliła Rosa.



- Naszym celem będzie przekonanie posłów do tego, że polskie kobiety powinny mieć prawo do decydowania o sobie — zaznaczyła posłanka, która była współautorką projektu KO ws. aborcji.



Prawo aborcyjne ma stwarzać nam poczucie bezpieczeństwa i to bezpieczeństwo po prostu zapewniać Monika Rosa, posłanka KO

Jednocześnie Rosa zaznaczyła, że piątkowe I czytanie projektów ustaw "to nie jest popieranie rozwiązań, które w projektach są zapisane". - To jest wykazanie woli tego, by te projekty omówić, a dalsze prace nad nimi po prostu się odbędą - zaznaczyła.



Rosa przekonywała też, że w głosowaniu nad projektami ustaw posłowie nie powinni kierować się wiarą i światopoglądem.



Monika Rosa: To nie nasze sumienia mają decydować o tym, czy kobieta będzie chciała przerwać ciążę

- Kierowanie się własnym sumieniem, światopoglądem, własną wiarą albo brakiem wiary w decydowaniu o tym jak będzie wyglądać prawo w świeckim państwie, wydaje mi się co najmniej niesłuszne. Prawo, które tworzymy w parlamencie jest prawem, które ma zapewnić bezpieczeństwo wszystkim Polkom i Polakom niezależnie od tego, jakie mają poglądy, czy chodzą do Kościoła, czy nie chodzą - stwierdziła.