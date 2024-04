- Tak, jestem rozczarowana, bo nie ma wątpliwości, że polskie kobiety czekają na poczucie bezpieczeństwo, choć poczucie bezpieczeństwa, mam nadzieję, częściowo dostały, bo zmienił się klimat, prokuratorzy nie ścigają kobiet, które mają problemy ze zdrowiem, bo mają ważniejsze sprawy na głowie — dodała.



- Lepiej późno niż wcale. Mam nadzieję, że projekty będą głosowane szybciej niż trwało ich wprowadzanie do porządku obrad — mówiła też Pomaska.



- Mnie interesuje to, aby prawo dawało kobietom poczucie bezpieczeństwa. Aby kobieta w Polsce decydowała o swoim życiu i zdrowiu, żeby nie musiała w tym celu wyjeżdżać za granicę, zadłużać się, albo robić czegoś, co zagraża jej życiu — podkreśliła posłanka KO.



Agnieszka Pomaska: Jestem przeciw referendum ws. aborcji. Nie chcę, by decydowali ci, którzy nie zetkną się z problemem

A jak Pomaska odnosi się do propozycji Trzeciej Drogi, by wrócić do kompromisu aborcyjnego sprzed wyroku z 2020 roku, a następnie zorganizować w tej sprawie referendum?



- Jestem bardzo krytyczna. Nie tylko ze względu na czas, bo wiemy że to by potrwało, ale też ze względu na to, że ja nie chcę, by o prawach moich dzieci, naszych dzieci, polskich kobiet decydowali ci, którzy nigdy nie zetkną się z problemem decydowania o swoim zdrowiu i życiu. Nie zetkną się z poważnym dylematem. To nie jest tak, że kobieta nagle zachce i idzie, i usuwa ciążę. To jest naprawdę bardzo skomplikowane, znamy wiele życiowych przypadków i one dotyczą ludzi niezależnie od ich poglądów. Dajmy kobietom zdecydować w ich własnym sumieniu — zaapelowała Pomaska.