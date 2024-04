- Mamy dziś debatę szeroką na temat czterech projektów ustaw. Wydawałoby się, że w trwającej kampanii parlamentarnej w ubiegłym roku mogliśmy oczekiwać jedności. A tego nie ma. Komisja nadzwyczajna, do której mają trafić projekty, jest po to, aby wydłużyć czas procedowania i pokazać, że coś w tej sprawie się dzieje — oceniła.



Olga Semeniuk-Patkowska: Lewica może dziś się czuć zagrożona, boi się referendum ws. aborcji

Zdaniem Semeniuk-Patkowskiej zagrożona może czuć się dziś Lewica.



- Lewica może dziś się obawiać, bo Lewicy tożsamość to dostęp do szerokiej aborcji, a referendum, do którego prze Trzecia Droga, może okazać się powrotem do kompromisu aborcyjnego — stwierdziła. Jej zdaniem Lewica „boi się referendum” i „utraty tożsamości”, ponieważ - jak stwierdziła — kwestie światopoglądowe są tym, co wyróżnia ją w koalicji.



To jest domena partii rządzącej, by przygotować tak ustawę, by była zgodna z literą prawa Olga Semeniuk-Patkowska o powrocie do kompromisu aborcyjnego

Na pytanie ile posłanek i posłów PIS jest za kompromisem aborcyjnym, Semeniuk-Patkowska odparła, że "posłem, który będzie też głosował za powrotem do kompromisu, jest Mateusz Morawiecki".

- Tych głosów w PiS jest sporo. Ale ostatecznie w PiS nie ma dyscypliny pod względem projektów światopoglądowych — zaznaczyła.