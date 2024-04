Wtorek, 9 kwietnia, konferencja prasowa po posiedzeniu rządu. Inaczej niż w ostatnich tygodniach, wspólnie z premierem Donaldem Tuskiem występują inni członkowie rządu – ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i wiceminister tego resortu Aleksandra Gajewska. Temat konferencji to przyjęcie przez rząd być może najważniejszego w tym roku projektu zmieniającego życie obywateli – ustawy wspierającej rodziców w aktywności zawodowej.

Projekt zapowiedziany przez KO jeszcze w kampanii wyborczej jako „babciowe” ma wejść w życie 1 października, kilka tygodni po starcie nowego sezonu politycznego. I jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, Donald Tusk szczególnie uważnie przygląda się pracom nad nim zarówno w fazie rządowej, jak i kolejnych. To najlepiej świadczy o wadze całego przedsięwzięcia.

Tusk zapowiedział przyjęcie „babciowego” przez rząd na wiecu w Krakowie

Tusk zapowiedział przyjęcie „babciowego” przez rząd na wiecu w Krakowie, jeszcze przed I turą wyborów samorządowych 7 kwietnia. Politycy rządu podkreślają uniwersalny charakter całego przedsięwzięcia. – Każde dziecko w Polsce i każdy rodzic w Polsce zasługuje na wsparcie i takie wsparcie otrzyma – mówiła w trakcie konferencji prasowej ministra Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy.

Program „Aktywny rodzic” w trzech odsłonach

Dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to również jeden z flagowych projektów w tym roku. – Ogłaszamy ten program wiosną, ponieważ dla nas bardzo ważne jest to, by rodzice mieli poczucie stabilizacji. I mieli możliwość zaplanowania, jak będzie wyglądała ich sytuacja zawodowa i rodzinna. Będą wiedzieć wcześniej, czy i jakie świadczenia będą dostępne dla nich i jak z nich skorzystać. Z danych GUS wynika, że problem z dostępnością opieki dla dzieci do lat trzech jest jednym z głównych czynników, które decydują o tym, czy rodzina decyduje się na posiadanie dziecka, powiększenia rodziny – mówi nam wiceminister Gajewska, która pilotuje projekt w ministerstwie i nadzoruje departamenty odpowiedzialne za świadczenia.