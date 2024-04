Cień ślusarza z nożem w ręku. Gubernator obiecuje pomoc dla Orska

Mimo to mieszkańcy nadal czekają na pomoc Kremla i Putina. W podtopionym Orsku zebrali się na wiecu, mimo że prokuratura ostrzegała, iż jest on nielegalny. Przyjechał do nich nawet miejscowy gubernator, którego jednak bardziej interesowało, czy demonstranci nie nagrywają jego wystąpienia na telefony. – Wyłączyć wszystkie! – wołał do tłumu.

Jednak gdy manifestanci zaczęli wołać „Putinie, pomóż!”, wystraszony obiecał pomoc finansową „według rynkowej wartości” zniszczonych nieruchomości. Burmistrz Orska zaś dorzucił zapomogi z miejskiej kasy.

Kreml jeszcze zachowuje spokój. Ale nad działaniami władz we wszystkich katastrofach już unosi się cień 42-letniego ślusarza spod Murmańska, który w ubiegły czwartek ranił nożem miejscowego gubernatora. Do tej pory nie wiadomo, dlaczego dokonał napadu.