Trzecia Droga nie idzie do wyborów europejskich z Koalicją Obywatelską

– To jest optymalny wariant, nawet jeżeli to są różne grupy, które są w europarlamencie, to dla nas ważna jest po prostu walka o wszystko, dla nas każde wybory są o wszystko, także te europejskie, które są przed nami. Jak najszersza, jak najbardziej, jak najlepiej zorganizowana, oparta na zaufaniu koalicja demokratyczna to jest klucz do zwycięstwa nad PiS-em – powiedział Grzegorz Schetyna w RMF24, pytany, czy koalicja rządowa wystartuje wspólnie do Parlamentu Europejskiego. Jednak do wspólnego startu nie dojdzie.

Wybory do europarlamentu. Trzecia Droga chce wystartować samodzielnie

Jak dowiaduje się „Rzeczpospolita”, Trzecia Droga nie chce iść wspólnie do wyborów europejskich z Koalicją Obywatelską, tym bardziej z Lewicą. – Jesteśmy zdeterminowani, żeby kandydować z własnej listy, tym bardziej że to są najprostsze wybory. Szymon Hołownia powinien ogłosić informację we wtorek – mówi nam jedna z ważnych osób w Polsce 2050.

Politycy formacji są zadowoleni z wyniku wyborów samorządowych i z tego, że będą współrządzić w większości sejmików z Koalicją Obywatelską. Formacja wzmocniła się i nie przejmuje się informacjami, że ma słabszy wynik niż 15 października podczas wyborów parlamentarnych, gdyż, jak przekonują nas informatorzy, „frekwencja była słabsza w wyborach samorządowych, co miało zasadniczy wpływ na wynik wyborów”.

Polska 2050 może pójść do wyborów europejskich nawet bez PSL

Decyzję o samodzielnym starcie Trzeciej Drogi w wyborach europejskich musi jeszcze zatwierdzić PSL. Ludowcy we wtorek mają naczelny komitet wykonawczy, który powinien zatwierdzić decyzję. Jeśli PSL chciałoby iść wspólnie do wyborów europejskich, jako Trzecia Droga z Koalicją Obywatelską, Polska 2050 jest zdeterminowana, żeby iść do wyborów samodzielnie – dowiaduje się „Rzeczpospolita”.