Wybory samorządowe. Tomasz Siemoniak: Cóż z tego, że PiS ma najlepszy wynik?

Siemoniak był pytany o to, że wśród najmłodszych wyborców (18-29 lat) PiS uzyskał o 3 pkt. proc. mniej niż KO i poprawił swój wynik z wyborów 15 października o 7 pkt. proc. - Młodzi ludzie w wielkich miastach, ci, którzy poszli 15 października, wielu z nich nie poszło wczoraj do wyborów. Wtedy widzieli wielką walkę, wielką emocję, widzieli przywództwo Donalda Tuska, a dziś w swych miastach albo uznali, że sprawa jest zamknięta, bo jest zdecydowany faworyt, albo uznali, że nie widzą swojego kandydata. To jest tego typu sytuacja - powiedział.

Można sobie wyobrazić, że Koalicja (Obywatelska) idzie (do wyborów do Parlamentu Europejskiego) razem z Trzecią Drogą. Tomasz Siemoniak

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W czerwcu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy Donald Tusk będzie namawiał PSL do wspólnego startu? - Namawiamy na różne sposoby w ogóle do szerokiego pójścia do wyborów europejskich, natomiast PSL jest naszym naturalnym partnerem w Europejskiej Partii Ludowej, to jest jedna frakcja, więc to by było świetnie, gdyby można było pójść razem. Ale to oczywiście są decyzje PSL-u, zobowiązania PSL-u wobec Szymona Hołowni - mówił w Radiu Zet Tomasz Siemoniak.

- Można sobie wyobrazić, że Koalicja idzie razem z Trzecią Drogą, że tutaj wszyscy jesteśmy razem. Niech opadnie kurz z tej pierwszej tury wyborów. Pół współdziałania jest bardzo dużo - dodał. Na uwagę, że wybory do PE już niedługo, Siemoniak odparł, iż spodziewa się, że "najbliższe dni przyniosą tutaj rozstrzygnięcia". - Bo trzeba już pewne formalne kroki podejmować - zaznaczył.