Wybory samorządowe 2024. Najnowsze informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Czytaj więcej Polityka Wybory samorządowe 2024: Trzecia Droga straciła połowę wyborców z 15 października Z badania exit poll zrealizowanego przez Ipsos po wyborach do sejmików wojewódzkich wynika, że 86,9 proc. wyborców PiS z 15 października 2023 roku teraz też poparło kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.

Wybory samorządowe 2024. Jaka była frekwencja?

Jaka była frekwencja w wyborach samorządowych w 2024 roku? Częściowe wyniki głosowania w wyborach do sejmiku pokazują, że w obwodach, z których napłynęły dane, uprawnionych do głosowania było 24 608 964 (ponieważ wyborców jest przeszło 29 mln, brakuje jeszcze ok. 5 mln). - W obwodach, z których otrzymano dane, oddano 12 632 438 głosów ważnych, co stanowi 51,33 proc. liczby osób uprawnionych do głosowania - powiedział Sylwester Marciniak.

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej, szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak powiedziała, że raczej nie należy się spodziewać, by pełne wyniki wyborów samorządowych zostały podane wcześniej niż w 2018 roku. - Wiemy, że jedna komisja potrafi nam wstrzymać całość - mówiła. Pietrzak podkreśliła, że wszystkie protokoły obwodowych komisji, które zostały wprowadzone do systemu, są od razu publikowane w serwisie internetowym PKW.

- Każdy dokument jest ważny. Nie chodzi o szybkość, tylko chodzi o jakość, uczciwość i prawidłowość, w związku z tym na pewno troszkę to jeszcze potrwa - dodała.

- Jeśli chodzi o nieprawidłowości, nie docierało do nas nic takiego - przekazała szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Zadeklarowała, że obwodowe komisje wyborcze pracują sprawnie.